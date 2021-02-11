Нижний Новгород, , 17:10 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов арестовали трех жителей Нижегородской области, подозреваемых в торговле синтетическими наркотиками. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Во время обыска в квартире, которую двое из них снимали в Борском районе, полицейские обнаружили два свертка с килограммом метилэфедрона.

Также выяснилось, что один из задержанных наркоторговцев ранее сделал три тайника с оптовой партией синтетических наркотиков. Из них правоохранители извлекли еще 5,5 килограмма метилэфедрона.

Впоследствии полицейские задержали еще одного нижегородца, который пытался забрать наркотики из тайника.

В отношении всех четырех задержанных возбудили уголовные дела по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере».

Теперь каждому из них грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет и штраф в размере до миллиона рублей.