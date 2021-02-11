Тюмень, , 16:35 — REGNUM В Тюменской области идёт расследование тяжелого несчастного случая на производстве. Так было расценено ДТП с участием автомобиля Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по региону.

На 482 км трассы Р404 Тюмень — Ханты-Мансийск 21 января 2021 года принадлежавший Северо-Уральскому управлению Росприроднадзора автомобиль «Нива — Шевроле» направлялся в посёлок Салым на внеплановую проверку.

По словам водителя ведомственного автомобиля, при выезде на федеральную трассу на затяжном повороте машину начало заносить из стороны в сторону из-за гололёда. Машина вышла из управления и очутилась на встречной полосе, где в лоб шёл грузовик. Пытаясь увернуться от столкновения, водитель выехал на обочину, но там встречный автомобиль врезался в правый бок «Нивы».

В результате, пассажир «Нивы» получил тяжёлые травмы. Данное ДТП было расценено. как несчастный случай на производстве. Руководство управления Росприроднадзора собираются привлечь к административной ответственности.