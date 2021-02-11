Ярославль, , 16:15 — REGNUM В Ярославле возбуждено два уголовных дела за дачу взятки в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Фрагмент оперативной сьемки Северо-западное СУ на транспорте

Общая сумма взятки, которая предназначалась работнику «Северной железной дороги», составляла 4 миллиона рублей. Посредник в даче взятки, мужчина 1986 года рождения, был задержан в момент передачи первого транша.

«Следствием установлено, что днем 10 февраля 2021 года, находясь на парковке железнодорожного вокзала «Ярославль — Московский» Северной железной дороги, расположенного по адресу: г. Ярославль, площадь Подвойского, д. 1, мужчина, 1982 года рождения, передал через посредника часть взятки в виде денег на общую сумму свыше 100 тысяч рублей от общей суммы взятки в сумме превышающей 4 миллиона рублей должностному лицу Северной железной дороги ОАО «Российские железные дороги» за совершение последним заведомо незаконных действий, а именно за непрепятствование хищения щебня, принадлежащего ОАО «РЖД», а также несообщения в правоохранительные органы», — рассказали в Северо-Западном управлении на транспорте.

О том, что ему предлагают деньги, в полицию сообщил сам сотрудник «Северной железной дороги». Взяткодатель также задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Переданные деньги изъяты на месте преступления.