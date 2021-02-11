Москва, , 15:50 — REGNUM Подконтрольные организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористы готовят боевиков для совершения преступлений в городах России в местах проведения уличных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«(Главари террористов) нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций», — сказал источник.

Уточняется, что для этого в террористических организациях ведётся подготовка «наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 11 февраля, в Красноярском крае региональное управление ФСБ пресекло деятельность сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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