Луганск, , 15:54 — REGNUM В районе населённого пункта Мироновское, расположенного у линии соприкосновения Украины и ЛНР, произошёл несчастный случай. Об этом сообщил 11 февраля на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«На позициях 59-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Мироновский в результате нарушения требований безопасности при установке минных заграждений произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате подрыва один военнослужащий 11-го батальона получил ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал он.

Представитель Народной милиции ЛНР также рассказал о случае, произошедшем в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ:

«На позициях 1-го батальона в районе населённого пункта Счастье выявлены два боевика в неадекватном состоянии».

Позже было установлено, что боевики находились под действием сильнодействующего психотропного препарата.

Напомним, ранее на подконтрольную Украине территорию Донбасса прибыл президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении послов стран «Большой семёрки».

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