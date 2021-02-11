Луганск, 11 февраля 2021, 15:54 — REGNUM В районе населённого пункта Мироновское, расположенного у линии соприкосновения Украины и ЛНР, произошёл несчастный случай. Об этом сообщил 11 февраля на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Представитель Народной милиции ЛНР также рассказал о случае, произошедшем в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ:
Позже было установлено, что боевики находились под действием сильнодействующего психотропного препарата.
Напомним, ранее на подконтрольную Украине территорию Донбасса прибыл президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении послов стран «Большой семёрки».
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