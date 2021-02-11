Самара, , 15:49 — REGNUM Пожар вспыхнул в производственном цехе в Самаре. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Сообщается, что информация о пожаре в цехе в Кировском районе города по ул. Дальневосточная, 2А поступила на пульт спасателям днем 11 февраля.

121 спасатель на 41 единице техники был поднят по повышенному рангу вызова «Пожар № 2».

Отмечается, что пожар удалось локализовать на площади 100 кв. метров.

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