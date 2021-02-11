Уфа, , 15:42 — REGNUM Ребенок получил травмы в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Дорожного патруля Уфы.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло днем 10 февраля на автотрассе М-5 Урал. На 1357 км этой дороги автомобиль, в котором находился несовершеннолетний ребенок, съехал в кювет, где и опрокинулся.

Отмечается, что ребенок получил травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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