Грачёвский район, Оренбургская область, , 15:27 — REGNUM В Грачёвском районе Оренбургской области утром 11 февраля произошел смертельный пожар. Он унес жизни двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Горел частный дом на ул. Пролетарская в селе Верхнеигнашкино. В ликвидации ЧП задействовали 10 человек и шесть единиц техники.

Во время тушения пожарные обнаружены двух погибших: мужчину 1976 г.р. и женщину 1968 г.р.

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