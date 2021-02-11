Киркенес, Норвегия, , 15:30 — REGNUM Автобус, который перевозил российских моряков в городе Киркенес (Норвегия), съехал в кювет, в результате чего пятеро человек получили травмы. Об этом 11 февраля сообщает генеральное консульство России в Киркенесе на своей странице в соцсети Facebook.

Уточняется, что ДТП произошло около 07:30 (05:30 мск), когда автобус с 38 моряками из России (34 с траулера «Обеляй» и еще четыре с траулера «Капитан Дураченко») и двумя водителями, который следовал аэропорта Киркенеса на Многосторонний автомобильный пункт пропуска, съехал в кювет.

«По предварительным данным, легкие травмы получили пять человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сотрудники спасательных служб в оперативном порядке оказали пострадавшим необходимую помощь и организовали их доставку в больницу Киркенеса, российские моряки будут доставлены на родину другим автобусом.

Кроме того, отмечается, что генконсульство РФ поддерживает контакты с компанией-судовладельцем и норвежскими правоохранительными органами, а также следит за развитием ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Набережных Челнах во время движения загорелся пассажирский микроавтобус.