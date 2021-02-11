Красноярск, , 15:22 — REGNUM Железнодорожный районный суд Красноярска 11 февраля избрал меру пресечения депутату краевого законодательного собрания Евгению Козину. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Козин заключён под стражу на 1 месяц 27 дней — до 6 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что депутат Законодательного собрания Красноярского края Евгений Козин (КПРФ) задержан по подозрению в посредничестве при получении взятки.

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Козина задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшей высокопоставленной чиновницы мэрии Красноярска в 2019 году.

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