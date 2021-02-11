Норильск, Красноярский край, , 15:11 — REGNUM В Красноярском крае региональное управление ФСБ пресекло деятельность сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в пресс-службе УФСБ.

Установлено, что житель города Норильска вербовал людей для оказания медицинской и иной помощи боевикам. Дома у задержанного обнаружили и изъяли средства связи, электронные носители информации, экстремистскую литературу и так далее.

Уголовное дело возбуждено по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность ячейки запрещённой террористической организации пресечена в Калужской области.

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