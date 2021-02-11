Кайбицкий район, Татария, , 14:33 — REGNUM Два жителя Кайбицкого района Татарии задержаны по подозрению в незаконном отстреле диких животных. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В одном из охотничьих хозяйств Кайбицкого района в результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин, которые, не имея соответствующего разрешения, совершили незаконный отстрел семи диких кабанов. Во время обыска у одного из подозреваемых изъяли туши дикого животного, сани, прицеп и снегоход, а также патроны различного калибра. Патроны направили на экспертизу, по результатам которой они признаны боеприпасами.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

ИА REGNUM напоминает, троих браконьеров, подозреваемых в незаконном отстреле пяти кабанов, задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области совместно с инспекторами специализированного взвода ОБДПС ГИБДД.

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