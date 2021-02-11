Чебоксары, , 14:14 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием пяти транспортных средств, в том числе двух фур. В результате травмы получил один человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло вечером 10 февраля возле деревни Аксарино Канашского района. По предварительным данным полиции, водитель «Рено Сандеро» не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в грузовой автомобиль с прицепом. От удара фуру вынесло на полосу встречного движения и произошло столкновение с двумя автомобилями: «ВАЗ-2114» и «Мерседес Бенц».

В это время предполагаемого виновника аварии отбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с «КамАЗом».

В министерстве отмечают, что в результате происшествия с различными травмами госпитализирован в больницу водитель «Жигулей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупное ДТП произошло на федеральной трассе в Чебоксарском районе. 11 января 2021 года столкнулись семь транспортных средств, в результате происшествия погиб житель Марий Эл, ещё три человека госпитализированы.

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