Москва, , 14:10 — REGNUM Три ученицы школ из Москвы доставлены в больницу, где им оказывается помощь, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты города.

Ранее в ряде СМИ появилась информации о попытке трёх девочек 13 лет одновременно совершить суицид. Их удалось спасти.

«Сейчас все дети находятся в больнице. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — цитирует РИА Новости представителя департамента.

В департаменте планируют посетить семьи детей и предложить им помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области организована проверка по факту пожара в деревне Вармахли Тобольского района, в котором погибла малолетняя девочка и её сестра.