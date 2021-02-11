Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM В Екатеринбурге сгорели три автомобиля на улице Бориса Ельцина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Полностью сгорел автомобиль Ford Focus, а у иномарок Hyundai Solaris и Daewoo Nexia повреждены кузова. Возгорание возникло недалеко от здания Законодательного собрания Свердловской области.

«Пожар потушен в течение семи минут», — сообщили в ведомстве.

В тушении огня участвовали семь человек личного состава и две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пожаре, произошедшем в офисном центре Екатеринбурга, пострадали два человека.

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