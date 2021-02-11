Самара, , 13:48 — REGNUM Мужчину, в багаже которого были обнаружены запрещенные вещества, задержали в аэропорту Самары. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Сообщается, что гражданин РФ был задержан в зоне прилета международного авиарейса «Душанбе — Самара» из Таджикистана: в его багаже были обнаружены несколько упаковок с таблетками, в которых эксперты выявили 7,33 грамм сильнодействующих веществ (метандростенолон и прегабалин).

Отмечается, данные препараты запрещены к провозу через границу и находится под контролем государства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам контрабанды сильнодействующих веществ. Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Кинологи Челябинской таможни провели познавательную встречу со студентами