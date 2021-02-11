Волгоград, , 14:40 — REGNUM Двух подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования задержали полицейские в Волгограде. Приятели купили иномарку, один из них затем «угнал» автомобиль, а страховая компании выплатила «потерпевшему» более 3,5 миллиона рублей, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

27-летний житель Волгограда купил в Москве дорогостоящий автомобиль. Иномарку он оформил на своего 37-летнего приятеля, на машину приобрели полис КАСКО и перегнали в Волгоград. Новый владелец оставил автомобиль возле своего дома, уехал из города на несколько дней, а когда вернулся, то заявил о пропаже машины. Страховая компания выплатила ему более 3,5 млн рублей. Как оказалось, иномарку перепродал неустановленным лицам его приятель, а вся схема была разработана сообщниками для получения страховой выплаты.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. 27-летнего волгоградца задержали, следствие ходатайствует о заключении его под стражу. Второму «владельцу» автомобиля избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.