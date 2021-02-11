Ярославль, 11 февраля 2021, 13:29 — REGNUM В Ярославле житель города пожаловался уполномоченному по правам человека в Ярославской области на бездействие полиции. Об этом сообщает сайт омбудсмена.
Ярославец рассказал, что стал жертвой мошенников: в его квартире был сделан некачественный ремонт. При попытке решить вопрос о компенсации выяснилось, что договор был заключен с ним несуществующим юридическим лицом.
После вмешательства уполномоченного и запросов, направленных в ОМВД и органы прокуратуры, районный отдел полиции всё-таки возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».
Читайте ранее в этом сюжете: Как в Ярославле воровали федеральные деньги на строительстве здания УМВД