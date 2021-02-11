Ярославль, , 13:29 — REGNUM В Ярославле житель города пожаловался уполномоченному по правам человека в Ярославской области на бездействие полиции. Об этом сообщает сайт омбудсмена.

УМВД России по Ярославской области

Ярославец рассказал, что стал жертвой мошенников: в его квартире был сделан некачественный ремонт. При попытке решить вопрос о компенсации выяснилось, что договор был заключен с ним несуществующим юридическим лицом.

«В ходе проверки по обращению выяснилось, что районный отдел полиции неоднократно отказывал заявителю в возбуждении уголовного дела. Мужчина жаловался в районную прокуратуру, которая, в свою очередь, неоднократно отменяла процессуальные решения органа полиции об отказе в возбуждении уголовного дела и давала указания о проведении дополнительных проверочных мероприятий», — сообщает официальный сайт уполномоченного.

После вмешательства уполномоченного и запросов, направленных в ОМВД и органы прокуратуры, районный отдел полиции всё-таки возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

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