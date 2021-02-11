Линчёпинг, Швеция, , 13:27 — REGNUM Администрация лена Эстергётланд, расположенного на балтийском побережье Швеции, недосчиталась в общей сложности двенадцать доз вакцины от COVID-19. Региональные власти не исключают, что они были украдены. Об этом со ссылкой на местное издание Corren сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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По данным журналистов, в регионе начата проверка после пропажи двенадцати доз вакцины от производителя Pfizer. Пропавшие медикаменты хранились в миссионерской церкви в центре Линчёпинга.

«В настоящее время мы расследуем факт исчезновения около двенадцати доз вакцины из одного из наших центров вакцинации в Линчёпинге. Во время инспекции мы обнаружили, что около двенадцати доз пропали без вести, и поэтому мы проводим расследование, чтобы установить, была ли совершена кража или мы недосчитались их по другой причине», — заявил в эфире SVT глава службы безопасности Эстергётланда Рикард Лундин.

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