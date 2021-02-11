Заиграевский район, Бурятия, , 13:18 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии задержан 36-летний местный житель по обвинению в убийстве своего знакомого. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело последнего было найдено 10 февраля в выгребной яме деревенского туалета.

По данным следствия, в конце ноября 2020 года обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомых в садовом товариществе. В какой-то момент из-за ревности он поссорился с одним из собутыльников. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый ударил противника ножом. Он полученных травм тот скончался на месте.

«Обвиняемый с хозяином дома положили покойного в ковер, отнесли его тело к туалету на улице и скинули в выгребную яму, забросав сверху различным мусором. Больше двух месяцев о преступлении никто посторонний не знал, так как потерпевший занимался бродяжничеством», — отметили в управлении.

Однако его судьбой заинтересовались правоохранители, которые ранее привлекли убитого за кражу. В ходе поисков они приехали в тот самый дом, где узнали о преступлении и нашли тело.

Задержанный к настоящему времени уже дал признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.