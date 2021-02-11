Белгород, , 13:12 — REGNUM Порыв теплосети устраняют ремонтные бригады на улице Пирогова в Белгороде. Авария произошла ночью, отопление в близлежащих домах не отключали, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе мэрии.

Порыв внутриквартальной тепловой сети произошёл около 02:00 в районе дома № 45. Жилые многоквартирные дома от отопления не отключали — сотрудники теплоснабжающей организации оперативно переключили здания и учреждения социальной сферы на резервную схему.

Аварийные работы планируют закончить 11 февраля к 20:00.