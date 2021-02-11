Горно-Алтайск, , 13:02 — REGNUM Учащиеся вечерней школы Горно-Алтайска, где утром 10 февраля произошёл пожар, продолжат учиться в гимназии №9 и Аграрном колледже. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Как отмечается, оба учебных заведения расположены в том же микрорайоне, что и сгоревшая школа. По данным городской администрации, в настоящее время формируется порядок размещения учеников, после чего его доведут до учеников и учителей.

«Педагогический, обслуживающий и административно-управленческий персонал вечерней школы продолжат свою трудовую деятельность в штате общеобразовательной организации. Также будет рассмотрен вопрос и предложена работа педагогическим работникам в других школах города», — отметили в мэрии Горно-Алтайска.

Напомним, сообщение о возгорании в деревянном здании 1934 года постройки поступило в 9:26 утра. Работники школы до прибытия пожарных эвакуировали 102 человека, в том числе 80 детей. Спасатели вывели ещё троих человек.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь удалось окончательно ликвидировать лишь к вечеру 10 февраля. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров. Всего в школе, по ситуации на начало 2021 года обучались 195 человек.

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