Кострома, , 13:18 — REGNUM В Костроме двое мужчин избили 15-летнего подростка — сообщает УМВД России по Костромской области.

Фрагмент записи с видеорегистратора ©УМВД России по Костромской области

Инцидент произошёл днем 8 февраля. Мальчик выходил из продуктового магазина, распложенного в одном из Давыдовских микрорайонов города. В этот момент его подрезало такси.

Юноша выразил возмущение инцидентом, что не понравилось двум пассажирам, сидящим в автомобиле. Они выбежали из машины и начали бить подростка. Мужчины прекратили нападение и скрылись с места инцидента после того, как увидели проезжавший рядом экипаж с полицейскими.

После инцидента пострадавший мальчик обратился за помощью в медицинское учреждение, где ему диагностировали ушибы лица и поражение органа зрения — контузию глаза. Личности мужчин, избивших подростка, установлены. Ими оказались молодые люди 26 и 29 лет, ранее имевшие проблемы с законом. Сейчас они находятся под стражей, проводится проверка.