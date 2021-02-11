Анкара, , 13:04 — REGNUM Турецкий гражданин Альпарслан Челик, взявший на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году, освобождён из тюрьмы. Об этом сообщил 11 февраля адвокат Мурат Устюндаг, защищавший интересы Челика.

Суд турецкого города Измира в 2017 году приговорил Челика к пяти годам лишения свободы за незаконное владение оружием, но не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского лётчика.

«Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения», — сказал Устюндаг РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года в небе над Сирией был сбит российский бомбардировщик Су-24. Пилоты катапультировались, по ним открыли огонь боевики из турецкой ультраправой организации «Серые волки». Олег Пешков погиб, второму лётчику Константину Мурахтину удалось спастись.

Лидер группировки Алпарслан Челик объявил о причастности к убийству лётчика, но позднее отверг свои же слова и утверждал, что приказывал боевикам не стрелять в пилота. Задержали боевика в марте 2016 года в Измире. Олегу Пешкову присвоено звание Героя России посмертно.

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