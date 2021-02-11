Тобольский район, Тюменская область, , 12:25 — REGNUM В Тюменской области организована проверка по факту пожара в деревне Вармахли Тобольского района, в котором погибла малолетняя девочка и её сестра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пожар произошёл в ночь на 11 февраля 2021 года. В частном доме погибли четырёхлетняя девочка и её 21-летняя сестра. Их 14-летнему брату удалось спастись.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о противопожарной безопасности и профилактике безнадзорности детей.

Как сообщил порталу 72.ru собственный источник, мать детей была на момент трагедии в Тобольске.

«В прошлом году женщину уже потеряла сына, его случайно после охоты застрелил 13-летний друг. Её муж умер от тяжелой болезни. А теперь ещё и эта трагедия», — поведал источник журналистам издания.

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