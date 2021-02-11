* ИГ — запрещённая в России организация

Киев, , 12:25 — REGNUM В Киевской области сотрудники СБУ выявили ячейку террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщила 11 февраля пресс-служба ведомства.

«Её лидером является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году по поддельным документам прибыл на Украину и собрал группу «единомышленников», все участники которой являются иностранцами», — сказано в сообщении.

Задержанных подозревают в подделке документов, а также в легализации на территории Украины выходцев из Ближнего Востока и Центральной Азии.

По версии следствия, иностранцы прибывали на Украину, чтобы «отсидеться» после совершённых преступлений.

В ходе девяти обысков у задержанных нашли гранаты, гранатомётные выстрелы, символика и религиозно-экстремистская литература.

Напомним, ранее в Дагестане были арестованы трое из шести предполагаемых членов террористического сообщества.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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