Орел, , 12:38 — REGNUM Осколок трамвайного рельса отлетел в 17-летнего подростка в Орле. Молодой человек шёл в это время по пешеходной зоне реконструируемого моста, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 9 февраля рабочие демонтировали трамвайные рельсы на Красном мосту. По пешеходной зоне моста в этот момент проходил подросток, в которого отлетел металлический осколок. Молодого человека незамедлительно госпитализировали, он находится на стационарном лечении, угрозы жизни не имеется.

Установлено, что заградительные щиты в пешеходной зоне моста не установил подрядчик ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Красный мост в Орле закрыли на реконструкцию 1 февраля, пешеходы ориентировочно могут продолжать движение по нему до апреля-мая 2021 года, после чего в эксплуатацию введут временный крытый пешеходный мост.

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