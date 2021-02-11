Коян, Южная Корея, , 12:26 — REGNUM Лесной пожар в южнокорейском городе Коян провинции Чолла-Намдо тушили 11 часов, сообщает Yonhap News.

ЧП произошло на горе Каясан. Возгорание произошло 10 февраля в 12:42 по местному времени.

Известно, что для тушения пожара было задействовано десять вертолётов и 249 членов пожарной бригады.

По оценкам пожарной службы, возгорание началось на кладбище, после чего перекинулось на лес. Огнём было уничтожено 3 га леса.

Как отметили в Управлении лесными пожарами, за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой лесой пожар, нарушителя ждёт штраф до 30 млн вон (~$27,1 тыс.) или лишение свободы сроком до 3 лет.