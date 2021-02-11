Джакарта, , 12:16 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,5 потрясло город Бенгкулу в Индонезии, сообщает Detik.

По данным источника, землетрясение произошло 10 февраля 2021 года в 20:57 по местному времени. В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили о трех афтершоках.

Жителей Индонезии призвали сохранять спокойствие и избегать поврежденных землетрясением зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,9 потрясло Западный Сулавеси.

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