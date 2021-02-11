Калуга, , 12:58 — REGNUM До 12 лет лишения свободы грозит четверым жителям Калуги, обвинённым в вымогательстве, избиении и похищении несовершеннолетнего, сообщила 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Обвиняемые в июне 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле дома на улице Гурьянова Калуги потребовали у знакомого 16-летнего подростка денег. Когда мальчик отказался отдавать деньги, злоумышленники избили его, усадили в автомобиль и отвезли на городское кладбище. В машине похитители схватили мальчика за шею и стали душить. На кладбище злоумышленники продолжали избивать похищенного. Затем мальчика отвезли в квартиру на улицу Глаголева, где снова били и душили, после чего переместили в пустующую квартиру того же дома и ушли, закрыв дверь. Подросток смог самостоятельно выбраться через окно и обратился в правоохранительные органы.

«Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции. На время расследования уголовного дела двое из них взяты под стражу, в отношении других двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», — сказала Искрина Басулина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области участились случаи пропажи детей и подростков