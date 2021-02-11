Киев, , 12:08 — REGNUM Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают размер дефицита украинского бюджета на 2022 год. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «24».

Он рассказал, что для МВФ важно наличие рынка газа и электроэнергии на Украине, а также проведение реформы Высшего совета правосудия (ВСП).

При этом Марченко затруднился назвать примерные сроки получения очередного транша от МВФ.

Напомним, ранее политический эксперт Владимир Кацман рассказал, что по требованию МВФ на Украине готовится законопроект, позволяющий отнимать жильё у граждан, у которых нет возможности оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

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