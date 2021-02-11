Ставрополь, , 12:02 — REGNUM История с гибелью и подменой новорождённых близнецов в перинатальном центре Ставрополя является абсолютной выдумкой. Об этом сообщает 11 февраля пресс-служба Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Следователи провели проверку сведений, появившихся ранее в соцсетях. В публикациях говорилось о якобы подмене на кукол тел двух новорожденных, появившихся на свет у жительницы Дагестана.

«Следователи во взаимодействии с коллегами из соседнего региона опросили супругу заявителя, которая пояснила, что историю с родами выдумала», — говорится в сообщении.

Медицинский осмотр женщины показал, что родов у неё никогда не было, добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назвал инцидент уроком на будущее. Стоит проверять шокирующую информацию прежде, чем, к примеру, обвинять врачей, заявил он.

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