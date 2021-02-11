Казань, , 11:39 — REGNUM В Казани 86-летний местный житель перевел мошенникам 580 тыс. рублей. О совершенном преступлении мужчина заявил в полицию в начале января текущего года. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба управления МВД России по г. Казани.

Пострадавший объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что 20 декабря 2020 года ему позвонил незнакомец и представился Александром, сотрудником службы безопасности банка. Затем звонивший добавил, что с расчетного счета мужчины злоумышленники пытаются снять деньги. Для предотвращения этого необходимо снять 100 тыс. рублей со счета и внести их через банкомат на абонентский номер, который сообщит позже. Пожилой мужчина 25 декабря обналичил указанную сумму и сам позвонил Александру, а затем и перевел требуемую сумму на неизвестный номер.

Процедура повторялась несколько раз, а сама история длилась до 2 февраля, в течение которого 86-летний пенсионер перечислил еще 380 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В полиции ведутся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к данному преступлению лиц.

ИА REGNUM напоминает, пожилая жительница Казани, желая помочь избежать уголовной ответственности своему сыну, якобы совершившему ДТП, отдала мошенникам 500 тыс. рублей. Позже 83-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию.

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