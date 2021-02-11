Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге, по предварительным данным, учитель ОБЖ одной из школ продолжительное время домогался учениц. Девочки не раз сообщали об этом директору, которая до последнего не верила в слова учениц, пока ей не показали видеозапись. Теперь этим видео заинтересовались в Следственном комитете. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Видеозапись с домогательствами в отношении учащейся 8 класса со стороны учителя ОБЖ Юрия Ф. одной из школ в Приморском районе Санкт-Петербурга было опубликовано в социальных сетях. Публикацией заинтересовались следственные органы города, которые начали проверку.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, видеозапись разместила одна из матерей учащихся. На своей личной странице женщина сообщила, что о домогательствах к детям было известно руководству школы. Однако директор, якобы, не реагировала на неоднократные жалобы на педагога и говорила, что не верит им.

После публикации видеозаписи в интернете учитель был уволен.