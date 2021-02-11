Воронеж, , 11:11 — REGNUM В Воронеже возбуждено уголовное дело об отравлении угарным газом трёх несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

17-летний подросток, девятилетний мальчик и 11-летняя девочка в ночь с 8 на 9 февраля были доставлены без сознания в больницу с признаками отравления. Привезли их из квартиры дома на улице Туполева. Медики помогли детям, и сейчас их жизням ничто не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи установят причины произошедшего и дадут уголовно-правовую оценка действиям собственника квартиры и сотрудников управляющей компании, отвечающих за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов.