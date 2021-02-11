Вашингтон, , 11:13 — REGNUM В Соединенных Штатах участились случаи краж каталитических нейтрализаторов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные полиции.

В некоторых штатах количество преступлений, связанных с кражей автокатализаторов, увеличилось в прошлом году в восемь раз. В издании связывают это с пандемией, а также с ростом цен на драгметаллы, которые содержатся в каталитических нейтрализаторах.

Так, цены на палладий выросли в пять раз за последние пять лет. На данный момент его стоимость составляет 75 долларов за грамм. Родий подорожал более чем в два раза, до 700 долларов за один грамм.

Причем за один автокатализатор у скупщиков металлолома в США можно выручить до 500 долларов.

Напомним, по данным издания Hot Wheels, в 2019 году самым популярным у угонщиков в США автомобилем стал пикап Ford F-150.

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