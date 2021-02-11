Париж, , 11:03 — REGNUM В жилом доме в 11 округе Парижа произошел пожар, в результате которого погибли два и пострадали четыре человека. Об этом в четверг, 11 января, сообщает телеканал BFM TV.

Уточняется, что пожар, начавшийся в 04:00 по местному времени (GTM+1) и захвативший целый этаж жилого дома, тушили 70 сотрудников пожарных служб.

Полиция уже начала расследование причин возгорания.

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