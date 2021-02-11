Нью-Дели, , 11:07 — REGNUM Сотрудники спасательных служб начали бурение тоннеля, который предназначен для спасения 35 рабочих, оказавшихся в ловушке при сходе ледника штате Уттаракханд, расположенном на севере Индии. Об этом 11 февраля сообщает телеканал NDTV.

«Спасатели начали операцию по бурению тоннеля в 02:00 (23:30 мск 10 февраля)», — приводит телеканал сообщение полиции штата.

При этом уточняется, что на данный момент в результате схода ледника 32 человека погибли и еще свыше 200 числятся как пропавшие без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля министерство иностранных дел Греции выразило солидарность с людьми и спасателями в Индии, где произошло обрушение ледника.