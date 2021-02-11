Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 11:01 — REGNUM Находящимся в Белоярском районе Свердловской области посёлкам вернули электричество, сообщили журналистам в пресс-службе компании «Россети Урал».

Без света утром 11 февраля 2021 года оказались около 700 человек — жители посёлков Косулино, «Проссвет», Прохладный и «Солнечная поляна». Инцидент возник из-за «неполнофазного режима работы электросети 10 кВ», уточнили энергетики.

В 11:37 электроснабжение полностью восстановили, заявили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, отопление у многих жителей напрямую связано с электроэнергией. Между тем за окном — морозы, температура воздуха опустилась ниже минус 30 градусов по Цельсию.

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