Чита, , 10:45 — REGNUM Прогнозы синоптиков о снегопадах и метелях оправдались в Забайкальском крае. Сегодня, 11 февраля, в регионе пришлось вводить временное ограничение движения пассажирских автобусов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, речь идёт о регулярных перевозках по межмуниципальным маршрутам.

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Вместе с тем, по данным региональной «Службы единого заказчика», проезд по всем дорогам, находящимся в оперативном управлении учреждения, обеспечен.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11−12 февраля в Забайкальском крае ожидается ветер 15−20 м/с, поземок, снег, местами сильный снег, на дорогах снежный накат, заносы, гололедица, понижение температуры на 10 °C.

На региональных дорогах мобилизовано порядка 100 единиц — комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики. Ведутся работы по очистке проезжей части, обочин и мостов, обработке противогололедными материалами в Читинском, Хилокском, Петровск-Забайкальском, Красночикойском и других районах. Ещё 26 единиц дорожной техники задействовано на федеральных трассах Забайкалья.