Токио, , 10:47 — REGNUM В ходе учений дислоцированных в Японии морских пехотинцев США на территории военного полигона Сил самообороны страны, расположенном в центральной японской префектуре Яманаси, произошел пожар. Об этом 11 февраля сообщает агентство Kyodo.

При этом уточняется, что в настоящее время ведется ликвидация пожара и устанавливаются причины того, как он произошел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Япония и США до конца следующей недели рассчитывают завершить переговоры по вопросу распределения расходов на содержание на японской территории американских военных баз.