Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге ищут четверых подростков, которые во время поездки на автобусе распивали спиртные напитки, ругались матом и грубили пассажирам. А когда им сделали замечание, вышли на остановке, напоследок сломав стеклоочиститель лобового стекла. Об этой хулиганской выходке 11 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге ищут подростков, повредивших автобус на Чкаловском проспекте. Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Инцидент произошел поздним вечером 10 февраля. В полицию Петроградского района поступило сообщение от 58-летнего водителя автобуса, который сообщил, что четверо молодых людей во время движения в автобусе в период с 21:15 до 21:30 мск распивали алкогольные напитки, выражались грубой и нецензурной бранью. А при выходе из автобуса на остановке у дома 45 по Чкаловскому проспекту один из них сломал стеклоочиститель.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного деле. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — подытожили в ведомстве.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.