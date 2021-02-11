Солнечногорск, Московская область, , 10:28 — REGNUM На территории строительного городка ЦКАД в деревне Болкашино Солнечногорского района Московской области в бытовке были обнаружены тела пяти рабочих. Об этом 11 февраля сообщил источник в экстренных службах.

«В деревне Болкашино на территории строительного городка ЦКАД в бытовке обнаружены тела пяти рабочих без признаков жизни», — приводит слова источника ТАСС.

Также он уточнил, что, по предварительной версии, рабочие погибли от отравления угарным газом из работающей печки.

Кроме того, источник отметил, что на телах погибших рабочих нет видимых причин насильственной смерти и все они являются российскими гражданами.

«По данному факту проводятся следственные действия», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Оренбургской области 9 февраля в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина 1952 года рождения, который получил отравление угарным газом.