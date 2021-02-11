Рыбинск, Ярославская область, 11 февраля 2021, 10:20 — REGNUM В Ярославской области Рыбинский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Управляющая компания», бывшему депутату муниципального совета Рыбинска Сергею Ситникову. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
Суд признал Ситникова виновным в злоупотреблении полномочиями. Генеральный директор с января 2015 года по апрель 2018-го не исполнял в полном объеме условия договоров с МУП «Теплоэнерго» о снабжении тепловой энергией и горячей водой. Он давал указания не перечислять в полном объеме собранные с потребителей денежные средства поставщику коммунального ресурса. Деньги энергетиков он использовал на исполнение обязательств управляющей компании, а также в личных целях (уплата административных штрафов, погашение кредита).
Несмотря на значительную сумму ущерба энергетикам, суд назначил Сергею Ситникову наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Стоит отметить, что директор уже был осуждён по аналогичным основаниям в 2017 году и сразу амнистирован.
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