Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 10:24 — REGNUM В Белоярском районе (Свердловская область) лишились света и отопления несколько посёлков. Об этом местные жители сообщили журналистам.

Без электричества остались, в частности, посёлки Косулино, «Проссвет», Прохладный, «Солнечная поляна» и ряд других. Инцидент произошёл 11 февраля 2021 года в 8:30 по местному времени.

«А на улице минус 33, — передаёт слова жителей портал «Е1». — Замерзаем».

Отопление во многих таких домах зависит от электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году посёлок «Золотая горка» (Свердловская область) оставили на долгое время без газоснабжения.

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