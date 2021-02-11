Уфа, , 10:21 — REGNUM Почти 3,5 тонны мясных продуктов было изъято из оборота в 2020 году в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства в 2020 году изъяли из оборота 58 партий мясных продуктов общим весом 3456 кг. При этом основными причинами их забраковки являлась продажа простроченных мясных продуктов либо реализация продуктов без маркировки.

Отмечается, что по данным фактам были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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