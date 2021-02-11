Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту убийства на территории «Волжского косогора». В совершении преступления подозревают местного жителя, который сначала создавал «видимость участия в поисках тела», сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Перед судом предстанет 28-летний ульяновец. Следствие полагает, что убийство было совершено в Ульяновске вечером 4 мая 2020 года на территории «Волжского косогора». По версии правоохранителей, обвиняемый на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения и во время распития спиртных напитков поссорился со знакомым, нанеся ему несколько ударов лопатой и ножом. Пострадавший скончался.

«Тело он закопал, принял меры к сокрытию следов преступления. После убийства создавал видимость участия в поисках тела, в том числе в поисковых отрядах», — говорится в сообщении.

В следственном управлении также установили, что после этого злоумышленник уехал из Ульяновска, впоследствии его задержали в Сургуте.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесено судебное решение в отношении 32-летней женщины по делу о покушении на убийство в супермаркете. Продавщица в результате нападения получила ножевые ранения, а фигурантку уголовного дела признали невменяемой.

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