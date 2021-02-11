Тверь, , 10:19 — REGNUM Доследственную проверку в связи с обнаружением в ходе тушения пожара в хозяйственной постройке в поселке Олений Рог-2 Пеновского района Тверской области тел четырёх мужчин организовали следователи. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Уточняется, что 11 февраля во время тушения в хозяйственной постройке, расположенной в поселке Олений Рог-2 Пеновского района, были найдены тела четырёх мужчин, после чего на место происшествия выехали сотрудники СК И МВД.

«По фактам гибели людей Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент сотрудники СК РФ совместно с сотрудниками МЧС и полиции устанавливают личности погибших и добавляется, что для выяснения точной причины пожара будут назначена пожарно-техническая экспертиза, а для установления точных причин гибели людей — судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля при пожаре в жилом доме в Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга) погибли мужчина и женщина.