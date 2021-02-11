Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала несколько участников преступной группы, подозреваемых в мошенничестве с продажей масок, перчаток и антисептиков физическим и юридическим лицам из разных регионов России. За время пандемии они смогли обмануть покупателей как минимум на 1 млн рублей. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти на след злоумышленников, которые летом 2020 года создали более десяти сайтов и несколько страниц в одной из соцсетей под видом интернет-магазинов по продаже масок, перчаток и антисептиков, помогли сами жертвы. Они рассказали, что сделали заказ на покупку СИЗ, внесли полную либо частичную предоплату, но заказанный товар так и не получили. Как выяснилось, злоумышленники не имели никакого отношения к торговле.

«С целью продвижения «магазинов» в интернет-пространстве была организована агрессивная реклама, которая позволила вывести указанные ресурсы в топ-рейтинги поисковых систем российского сегмента сети интернет», — отметили в ведомстве.

В результате жертвами мошенничества становились как физические, так и юридические лица из разных регионов России. В среднем они совершали денежный перевод мошенникам в качестве предоплаты или полной суммы оплаты в размере 50−100 тыс. рублей.

Установить место проживания злоумышленников удалось довольно быстро. Ими оказались шесть жителей Санкт-Петербурга и Великого Новгорода — пять мужчин и женщина, в возрасте от 19 до 40 лет.

По оперативной информации, возглавлял группу 37-летний житель Великого Новгорода, остальные же соучастники базировались в Петербурге. Предполагаемый организатор привлек в преступную схему двух своих знакомых — братьев из Петербурга, один из которых имеет судимость за кражу. Последние подбирали так называемых «дропов» — граждан, на которых в последующем регистрировались фиктивные юридические лица и открывались банковские счета.

«Именно на имя этих организаций клиенты переводили денежные средства в счет оплаты товара. Затем еще один из соучастников оформлял на себя расчетные счета этих организаций, а банковские карты передавал еще двоим фигурантам — мужчине и женщине, которые обналичивали в банкоматах похищенные денежные средства потерпевших, а затем переводили уже на личные банковские счета», — пояснили в полиции.

На данный момент установлена причастность группы к 15 эпизодам мошенничества на общую сумму около 1 млн рублей. География преступлений распространилась на всю страну: девять обманутых клиентов — из Петербурга, остальные эпизоды зафиксированы в Хабаровске, Тольятти, Нальчике, Череповце, Белгородской и Тульской областях.

«У полиции есть основания полагать, что на счету злоумышленников может быть как минимум еще 20 подобных эпизодов на сумму не менее 400 тысяч рублей. По всем установленным фактам следственными подразделениями территориальных органов МВД России возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — подытожили в ведомстве.

В настоящий момент двое фигурантов заключены под стражу, остальным четверым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти