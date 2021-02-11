Цунтинский район, , 10:05 — REGNUM В Дагестане произошла массовая драка в одном из сел Цунтинского района. По некоторым данным, в ней участвовали более десяти человек, в том числе представители администрации, пишет «Интерфакс».

По данным издания, инцидент случился накануне, 10 февраля, в селении Кидеро. Конфликт, причина которого пока не установлена, вылился в драку, во время которой прозвучали выстрелы. Стрелял из травматического оружия один из молодых людей. При этом никто не пострадал.

Все участники драки были доставлены в отдел полиции, после разбирательства их отпустили. Факт участия в ней чиновников из администрации в муниципалитете отвергли.

«Обстоятельства произошедшего я уточнил у главы района Шамиля Магомедова. По его словам, драка со стрельбой произошла в селении Кидеро и работники райадминистрации к ней не имеют никакого отношения», — приводит слова председателя координационного совета НКО Дагестана Шамиля Хадулаева РИА «Дербент».

По словам Магомедова, сообщением о якобы участии в драке его сторонников некие провокаторы пытаются дестабилизировать ситуацию в районе.

Как сообщало ИА REGNUM, Шамиль Магомедов был избран главой Цунтинского района в октябре 2018 года. Спустя полгода он стал фигурантом уголовного дела об избиении жителя района в здании администрации.

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